Футболисты "Челси" прибыли в Баку (ВИДЕО)

28 мая 2019 02:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второй финалист Лига Европы УЕФА - футбольный клуб "Челси" прибыл в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, сообщает Trend со ссылкой на Twitter клуба.

"Спустя пять часов Голубые прибыли в Азербайджан... И что за приветствие!" - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

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