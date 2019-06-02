"Ливерпуль" заработал в Лиге чемпионов сезона-2018/19 около €110 млн

2 июня 2019 11:27 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заработал за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 около €110 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета Mirror.

В финальном матче, который прошел 1 июня в Мадриде, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Голы забили Мохаммед Салах (2-я минута с пенальти) и Дивок Ориги (87).

По информации издания, клуб получил в районе €19 млн за победу в турнире. Всего за участие в Лиге чемпионов "Ливерпуль" заработал €74,35 млн. Предполагается, что английская команда также получит около €35 млн от продажи телевизионных прав. "Тоттенхэм", по информации издания, заработал примерно на €1 млн меньше, чем "Ливерпуль".

"Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах, до сезона-1992/93 турнир носил название Кубок европейских чемпионов. По этому показателю "Ливерпуль" уступает только "Реалу" (13) и "Милану" (7). Клуб также является трехкратным победителем Кубка УЕФА (1973, 1976, 2001) и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА (1977, 2001, 2005).

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