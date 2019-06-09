Все билеты на бой Нурмагомедов - Порье проданы

Все билеты на поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье проданы. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира, передает Trend.

"Все билеты на турнир проданы", - сообщил собеседник агентства.

Поединок Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Как ранее сообщал ТАСС, билеты стоили от 4,5 до 141,5 тыс. рублей.

Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Эла Яквинту. Он стал первым россиянином - чемпионом UFC. Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 боев, во всех из которых он одержал победы.

Порье провел 31 поединок по правилам смешанных единоборств, одержав 25 побед и потерпев пять поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. На текущий момент победная серия американца составляет пять поединков, в которых он победил чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя (бой за звание претендента на поединок с Нурмагомедовым), бывшего чемпиона организации в легком весе Эдди Альвареса, Джастина Гейджи, еще одного бывшего чемпиона в легком весе - Энтони Петтиса, а также Джима Миллера. В последний раз он проигрывал в 2016 году, уступив нокаутом Майклу Джонсону.

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