"Челси" отклонил предложения "Атлетико" и "Барселоны" по переходу футболиста Виллиана

17 июня 2019 20:52 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Челси" отклонил предложения испанских "Атлетико" и "Барселоны" по переходу бразильского полузащитника Виллиана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила "Газета.Ru".

Контракт Виллиана с "Челси" истекает летом 2020 года. По информации источника, сумма трансфера могла составить €39 млн, однако английский клуб намерен сохранить 30-летнего игрока.

Виллиан перешел в "Челси" из российского "Анжи" в 2013 году. За английский клуб он провел 292 матча в разных турнирах, забив 52 гола и отдав 53 результативные передачи. В составе "Челси" Виллиан дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской футбольной лиги и победителем Лиги Европы.

Помимо "Челси" и "Анжи", Виллиан выступал за украинский "Шахтер" и бразильский "Коринтианс". В составе сборной Бразилии полузащитник провел 63 матча, забив восемь голов.

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