СМИ: новый еврокубковый турнир УЕФА будет называться Лига конференций

11 сентября 2019 22:06 (UTC+04:00)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назовет третий еврокубковый турнир Лигой конференций. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на немецкую газету Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новый турнир должен стартовать с сезона-2021/22.

2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. В нем будут принимать участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре команды, а плей-офф будет проводиться начиная с 1/8 финала, причем перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

С 1971 по 1999 год проводилось три еврокубковых турнира - Лига чемпионов (по сезон-1990/91 турнир назывался Кубком европейских чемпионов), Кубок УЕФА (позднее переименованный в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.

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