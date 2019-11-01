Хэмилтон в США попробует со второй попытки стать шестикратным чемпионом "Формулы-1"

1 ноября 2019 08:17 (UTC+04:00)

Программа 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при США - стартует в пятницу двумя свободными практиками. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон почти наверняка досрочно обеспечит себе шестой чемпионский титул, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Британец мог досрочно стать победителем сезона еще на прошлом этапе в Мексике, но там ему для этого не хватило даже победы. Сейчас же перед ним стоит куда более простая задача: набрать всего четыре очка (финиш на восьмом месте) независимо от результата его единственного конкурента в борьбе за титул - партнера по команде финна Валттери Боттаса. С этим британец, одержавший в нынешнем сезоне 10 побед, должен справиться без особых проблем, поэтому из Остина он с большой долей вероятности уедет уже в статусе шестикратного чемпиона. Пилоты "Феррари" - немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер - и голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") продолжат борьбу за третье место, сейчас троих гонщиков разделяют 16 очков.

Оставшиеся три гонки станут определяющими для российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята. Еще месяц назад гоночный советник "Ред Булл" Хельмут Марко заявлял, что уфимец не рассматривается в качестве кандидата на место партнера Ферстаппена на следующий сезон, однако в преддверии Гран-при США он же взял свои слова обратно и рассказал, что все трое гонщиков системы "Ред Булл" - Квят, француз Пьер Гасли и таец Александер Албон - имеют шанс выступит в составе "Ред Булл" в 2020 году. Поэтому Квяту крайне важно не допустить серьезных ошибок в оставшихся гонках, наподобие той, что случилась на прошлом этапе в Мексике, когда россиянин на последнем круге выбил немца Нико Хюлькенберга ("Рено"), получил за это штраф и переместился с девятого на 11-е место в итоговом протоколе.

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