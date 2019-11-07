"Тоттенхэм" на выезде разгромил "Црвену Звезду" в матче Лиги чемпионов

7 ноября 2019 07:12 (UTC+04:00)

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" на выезде разгромили сербскую "Црвену Звезду" в матче группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы В, прошедшая в Белграде, завершилась победой английской команды со счетом 4:0. Дубль сделал Сон Хын Мин (57-я и 61-я минуты), еще по голу забили Джовани Ло Чельсо (34) и Кристиан Эриксен (85).

После четырех сыгранных матчей "Тоттенхэм" набрал 7 очков и занимает второе место в таблице, которую возглавляет мюнхенская "Бавария" (12 очков). "Црвена Звезда" (3) идет третьей, греческий "Олимпиакос" (1) замыкает таблицу.

Следующий матч "Тоттенхэм" проведет дома 26 ноября против "Олимпиакоса". "Црвена Звезда" в этот же день примет "Баварию".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ПСЖ разгромил "Реал" в матче Лиги чемпионов
Спорт 19 сентября 02:23
УЕФА назовет место проведения финала Лиги чемпионов 2021 года 24 сентября
Спорт 30 августа 21:41
"Аякс" выиграл у "Тоттенхэма" первый матч 1/ 2 финала Лиги чемпионов
Европа 1 мая 01:18
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов
Европа 17 апреля 01:12
"Арсенал" обыграл "Наполи" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Европа 12 апреля 01:09
Гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу в первой игре 1/4 финала ЛЧ с "Манчестер Сити"
Европа 10 апреля 02:44
Лента новостей
Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов
США 07:25
АМИ Trend принимает участие в XVII Генеральной ассамблее OANA в Сеуле (ФОТО)
Политика 06:53
Терминал токийского аэропорта более суток остается без водоснабжения
Другие страны 06:48
Три британские партии договорились голосовать против Brexit на выборах
Европа 06:25
"Байер" обыграл "Атлетико" в домашнем матче Лиги чемпионов
Спорт 06:15
Умер бывший премьер Чехословакии Ян Страски
В мире 06:01
Си Цзиньпин в ноябре посетит Грецию
Китай 05:20
Председатель Сейма Литвы прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 05:01
Названо словосочетание года
В мире 04:54