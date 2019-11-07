"Тоттенхэм" на выезде разгромил "Црвену Звезду" в матче Лиги чемпионов

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" на выезде разгромили сербскую "Црвену Звезду" в матче группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы В, прошедшая в Белграде, завершилась победой английской команды со счетом 4:0. Дубль сделал Сон Хын Мин (57-я и 61-я минуты), еще по голу забили Джовани Ло Чельсо (34) и Кристиан Эриксен (85).

После четырех сыгранных матчей "Тоттенхэм" набрал 7 очков и занимает второе место в таблице, которую возглавляет мюнхенская "Бавария" (12 очков). "Црвена Звезда" (3) идет третьей, греческий "Олимпиакос" (1) замыкает таблицу.

Следующий матч "Тоттенхэм" проведет дома 26 ноября против "Олимпиакоса". "Црвена Звезда" в этот же день примет "Баварию".

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