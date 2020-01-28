В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)

28 января 2020 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Между Нацииональным паралимпийским комитетом Азербайджана и Студенческо-волонтерской программой "Bir" (Один) при Министерстве образования заключен меморандум о взаимопонимании, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Мероприятие проведено в рамках объявленного в Азербайджане Года волонтеров. В церемонии подписания меморандума приняли участие президент НПКА Ильгар Рагимов и руководитель "Bir" Джаноглан Ильясов.

Ильгар Рагимов рассказал о деятельности и успехах НПКА в стране и на международной арене, отметил плодотворную волонтерскую деятельность в организации местных и международных соревнований, проведении различных проектов и мероприятий. Было отмечено, что главная цель заключения меморандума – активизация волонтерской деятельности в паралимпийском движении страны, создании благоприятной среды для организации эффективного досуга молодежи, обеспечении участия студентов и волонтеров в организации мероприятий, определении направлений сотрудничества между сторонами, а также создании условий для инклюзивного волонтерского развития.

Джаноглан Ильясов отметил важность подписания меморандума в деле привлечения студентов и волонтеров к процессам организации международных спортивных мероприятий, приоритетном инклюзивном волонтерском направлении, определенном программой в этом году. было рассказано об успешной реализации программы "Bir", которая осуществляется с декабря 2015 года и ныне охватывает 44 высших учебных заведений, расположенных в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки, Лянкяране, Мингячевире, Масаллы, Губе, Гёйчае, Шамахы, Агдамском районе. Участники программы принимали участие в более чем 550 мероприятиях различного уровня. На сегодняшний день более 23 тысяч студентов являются членами программы.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
  • В Азербайджане будет активно развиваться инклюзивное волонтерское движение (ФОТО)
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