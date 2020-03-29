"Бавария" намерена приобрести футболиста "Лацио" Фелипе

Германский футбольный клуб "Бавария" может купить бразильского защитника итальянского "Лацио" Луиса Фелипе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, "Бавария" готова предложить 23-летнему защитнику контракт с зарплатой €2 млн в год. По текущему соглашению, которое рассчитано до июня 2022 года, Фелипе получает €1 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €20 млн.

Фелипе перешел в "Лацио" летом 2016 года, сезон-2016/17 он провел в аренде в итальянской "Салернитане". Бразилец провел в "Лацио" 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи, став обладателем Кубка и дважды Суперкубка Италии.