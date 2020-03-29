"Бавария" намерена приобрести футболиста "Лацио" Фелипе
Германский футбольный клуб "Бавария" может купить бразильского защитника итальянского "Лацио" Луиса Фелипе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации источника, "Бавария" готова предложить 23-летнему защитнику контракт с зарплатой €2 млн в год. По текущему соглашению, которое рассчитано до июня 2022 года, Фелипе получает €1 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €20 млн.
Фелипе перешел в "Лацио" летом 2016 года, сезон-2016/17 он провел в аренде в итальянской "Салернитане". Бразилец провел в "Лацио" 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи, став обладателем Кубка и дважды Суперкубка Италии.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Некоторые люди ведут себя безответственно, поэтому меры будут еще более ужесточены
Президент Ильхам Алиев: Передача лучшей больницы страны в распоряжение больных коронавирусом – что может быть больше
Президент Ильхам Алиев: Вся проводимая в нашей стране работа, принятые решения преследуют одну цель: выйти из этого тяжелого испытания с наименьшими потерями и максимально защитить наших граждан
Президент Ильхам Алиев: В результате полного введения в Азербайджане обязательного медицинского страхования мы добьемся очень серьезного перелома в системе здравоохранения
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не уделяли внимания системе здравоохранения, то сегодня наше положение не могло обеспечить наших потребностей
Президент Ильхам Алиев: Люди, зараженные коронавирусом, являются наиболее чувствительной группой, и оказание им необходимых медицинских услуг – важнейший вопрос
Мехрибан Алиева: Ежеминутные решения врачей, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание – главное наше оружие и наша надежда (ФОТО)
Минтруда Азербайджана подготовило очередной видеоролик под названием «Забота о наших старших!» (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
BP продолжает свою деятельность в Азербайджане в строгом соответствии со всеми рекомендациями Кабмина
Азербайджанские шахматисты просят руководство FIDE вернуть Теймура Раджабова в список участников "Турнира претендентов" (ФОТО)