Футболист "Наполи" Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Райолой

Нападающий итальянского футбольного клуба "Наполи" Лоренцо Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Мино Райолой. Об этом сообщается на портале Football Italia,передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что причиной такого решения 28-летнего футболиста стало его желание остаться до конца карьеры в "Наполи", воспитанником которого он является. Капитан "Наполи" сотрудничал с Райолой с 2018 года, клиентами агента являются такие игроки, как француз Поль Погба и швед Златан Ибрагимович.

Инсинье является игроком первой команды "Наполи" с 2009 года, также он на правах аренды выступал за итальянские "Кавезе", "Фоджу" и "Пескару". Всего в составе "Наполи" на его счету 336 матчей, 86 голов и 72 результативные передачи, вместе с клубом он выиграл Кубок и Суперкубок Италии. За сборную Италии форвард провел 34 матча, в которых отметился семью забитыми мячами.