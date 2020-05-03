Чемпиона Европы по футболу госпитализировали

Главный тренер сборной Голландии и чемпион Европы-1988 Рональд Куман госпитализирован — у специалиста появились проблемы с сердцем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает Goal.com.

Представитель наставника голландцев Роб Янсен сообщил, что бывший игрок сборной находится в стабильном состоянии. Ему уже была оказана необходимая помощь.

Куману стало плохо в воскресенье. Отмечается, что голландского специалиста выпишут уже в понедельник.

Куман возглавил национальную команду в феврале 2018-го. До этого тренер работал исключительно на клубном уровне. Среди команд, которыми он руководил — «Эвертон», «Бенфика», «Валенсия».

В составе сборной Голландии Куман стал чемпионом Европы в 1988 году. В финале голландцы обыграли сборную СССР со счетом 2:0. Также Куман известен по выступлениям за Барселону, с которой четырежды выигрывал чемпионат Испании.