Опубликован календарь оставшихся матчей чемпионата Италии по футболу

Руководство серии А, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, опубликовало календарь оставшихся матчей сезона-2019/20. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба турнира.

Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 28 мая министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что турнир будет возобновлен 20 июня.

Первые матчи состоятся 20 июня, в этот день сыграют команды, игры которых были перенесены в феврале и марте. 27-й тур пройдет 22-24 июня, далее команды будут играть каждые три дня. Последний тур завершится 23 июля.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). Ранее клубы возобновили командные тренировки.

В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Испании - 11 июня, а французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии.