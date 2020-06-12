ITA выявило более 80 нарушений после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнаружило свыше 80 нарушений антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб спортсменов - участников Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба ITA.

Отмечается, что некоторые случаи приведут к перераспределению медалей Олимпиады.

"ITA завершило программу повторного анализа проб Олимпийских игр в Лондоне. Было проанализировано более двух третей всех образцов мочи, собранных во время Игр, в общей сложности выявлено более 80 нарушений антидопинговых правил, которые позволят Международному олимпийскому комитету (МОК) в определенных случаях перераспределить медали их законным владельцам", - говорится в заявлении ITA.