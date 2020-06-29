"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в полуфинале Кубка Англии по футболу
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Ньюкасл" со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в городе Ньюкасл-апон-Тайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Счет в матче на 37-й минуте с пенальти открыл Кевин Де Брёйне, бельгийскому полузащитнику в воскресенье исполнилось 29 лет. Гол в ворота "Ньюкасла" стал 100-м для Де Брёйне в клубной карьере. На 68-й минуте преимущество гостей удвоил Рахим Стерлинг.
Впервые с 1993 года все четвертьфиналисты выиграли гостевые матчи.
В перерыве матча состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии. "Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом" (19 июля), во втором полуфинале днем ранее сыграют "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Обе встречи и финал пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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