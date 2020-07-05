Боттас выиграл стартовый в сезоне этап "Формулы-1"

Финн Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Австрии, стартового этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в 2020 году.

Вторым стал представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за Ferrari. Третье место занял британец Ландо Норрис (McLaren). Для Норриса, дебютировавшего в "Формуле-1" в прошлом году, это первый подиум в "Королевских гонках".

Шестикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал вторым, но из-за пятисекундного штрафа за превышение скорости на пит-лейне откатился на четвертое место.

Многие участники Гран-при Австрии по разным причинам сошли с гонки. Финишную черту пересекли 11 из 20 гонщиков.

Перед началом гонки пилоты провели акцию в знак солидарности с движением против расизма. Часть из них преклонили колено, однако шестеро спортсменов отказались сделать это и просто стояли рядом.

Традиционно стартующий в марте чемпионат "Формулы-1" в 2020 году был сорван из-за пандемии коронавируса: некоторые этапы были отменены, некоторые - перенесены. В результате этого сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле.