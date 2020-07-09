Матчи 1/8 финала футбольных еврокубков сезона-2019/20 пройдут без зрителей
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20, а также встречи квалификационных раундов сезона-2020/21 пройдут без зрителей.
Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что игры 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на аренах домашних команд.
Такое решение было принято на заседании исполкома организации.
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