Француз Пуршер выиграл вторую гонку этапа "Формулы-3" в Австрии
Французский пилот команды ART Тео Пуршер выиграл вторую гонку проходившего в Австрии второго этапа сезона серии "Формула-3", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Второе место занял американский гонщик команды Prema Логан Сарджент, третьим финишировал немец Давид Бекманн (Trident).
После двух этапов в личном зачете лидирует австралиец Оскар Пиастри из Prema, в активе которого 44 очка. Вторым идет его партнер по команде датчанин Фредерик Вести (37,5), третьим - Сарджент (34). Смоляр расположился на 13-й позиции, на счету россиянина шесть очков.
Следующий этап "Формулы-3" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.
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