Француз Пуршер выиграл вторую гонку этапа "Формулы-3" в Австрии

Французский пилот команды ART Тео Пуршер выиграл вторую гонку проходившего в Австрии второго этапа сезона серии "Формула-3", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял американский гонщик команды Prema Логан Сарджент, третьим финишировал немец Давид Бекманн (Trident).

После двух этапов в личном зачете лидирует австралиец Оскар Пиастри из Prema, в активе которого 44 очка. Вторым идет его партнер по команде датчанин Фредерик Вести (37,5), третьим - Сарджент (34). Смоляр расположился на 13-й позиции, на счету россиянина шесть очков.

Следующий этап "Формулы-3" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.