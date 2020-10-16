IWF объявила о назначении Ирани на пост исполняющего обязанности главы организации

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. Об этом сообщает пресс-служба IWF, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На этом посту Ирани сменил Интарата Йодбангтоя из Таиланда.

"Я благодарен исполкому IWF за то, что временно доверил мне пост президента, - сказал Ирани. - Поскольку в будущем я не буду кандидатом на пост президента IWF, я смогу полностью сосредоточиться на реформах, ведущих к четкому и прозрачному конгрессу IWF".

В среду IWF подтвердила отставку американки Урсулы Папандреа с поста временно исполняющей обязанности главы организации. В ее отсутствие заседание президиума в среду вел первый вице-президент организации Йодбангтой.

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду объявил, что обеспокоен сменой руководства в IWF и выразил полную поддержку Папандреа и курсу реформ в федерации, инициированных ей. МОК предупредил IWF, что в случае отказа от курса реформ тяжелой атлетика может быть исключена из программы Олимпиад начиная с 2024 года.

Ирани занимал пост председателя медицинского комитета IWF, также британец работал в должности председателя антидопинговой комиссии IWF.

Необходимость назначения временного президента IWF возникла после того, как 15 апреля исполком федерации принял отставку венгра Тамаша Аяна, который возглавлял IWF с 2000 года. В начале января немецкий телеканал ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором Аян обвиняется в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга. Выборы нового президента Международной федерации тяжелой атлетики должны состояться после окончания пандемии коронавируса.