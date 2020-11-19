Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем "Барселоны"

Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси заявил, что устал от того, что некоторые считают его причиной всех проблем клуба. Комментарий аргентинца приводит издание El Mundo Deportivo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее бывший агент его одноклубника Антуана Гризманна Эрик Олхатс выразил мнение, что француз прибыл в клуб с серьезными проблемами, так как Месси контролирует все в "Барселоне".

"Я устал быть причиной всех проблем в клубе", - ответил Месси журналистам по прилете в Испанию после матчей за сборную Аргентины.

В августе Месси пытался покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Позднее он заявил, что принял решение остаться, так как не хотел вступать в юридический спор с "Барселоной", а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии. 27 октября президент клуба Хосеп Бартомеу ушел в отставку.