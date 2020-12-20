Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда и заявил, что восхищается его игрой

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле признался, что восхищается игрой аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом он написал в Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Месси забил гол в матче чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2). Этот мяч стал для аргентинца 643-м в составе "Барселоны" в официальных матчах. Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.

"Когда ваше сердце переполнено любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель", - написал Пеле.

"Прежде всего, поздравляю тебя с прекрасной карьерой в "Барселоне". Истории, подобные нашей, о долгой любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться все реже. Я очень тобой восхищаюсь", - добавил бразилец.