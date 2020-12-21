Месси поблагодарил Пеле за поздравление с повторением его рекорда

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси поблагодарил трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле за поздравление с повторением рекорда бразильца по количеству голов за один клуб. Об этом Месси написал в своем Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу Месси забил гол в матче чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2). Этот мяч стал для аргентинца 643-м в составе "Барселоны" в официальных матчах. После игры Пеле написал в своем Instagram поздравление и отметил, что восхищается игрой капитана испанской команды.

"Благодарю за теплые слова, - написал Месси. - Было приятно получить поздравление от такого великого человека. Обнимаю вас".

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.