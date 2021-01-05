"Ливерпуль" прервал 12-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии по футболу

"Саутгемптон" на своем поле обыграл "Ливерпуль" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч в игре забил Дэнни Ингс (2-я минута), для которого этот гол стал 50-м в чемпионате Англии.

"Ливерпуль" не проигрывал на протяжении 12 матчей подряд в чемпионате, в предыдущий раз команда 4 октября на выезде уступила "Астон Вилле" со счетом 2:7. Команда Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка после 17 игр, идущий на втором месте "Манчестер Юнайтед" набрал столько же очков за 16 матчей. "Саутгемптон" прервал серию без побед из четырех матчей и располагается на шестом месте, набрав 29 очков.

В следующем туре "Ливерпуль" 17 января примет "Манчестер Юнайтед", "Саутгемптон" днем ранее на выезде встретится с "Лестером".