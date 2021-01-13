Азербайджанские дзюдоисты завоевали две серебряные медали турнира "World Masters"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские дзюдоисты завоевали две серебряные медали на турнире World Masters в столице Катара Дохе, передает Trend.

Дзюдоистка Ирина Киндзерская, выступающая в весовой категории 78 кг, заняла второе место в решающем этапе, уступив француженке Романе Дикко. Другой член азербайджанской команды Зелим Коцоев (100 кг), проигравший Варламу Липартелиани из Грузии, завоевал серебряную медаль турнира.

Азербайджан на соревнованиях представляли 7 дзюдоистов. В турнире приняли участие около 400 спортсменов из 69 стран.

(Редактор: Наталья Кочнева)