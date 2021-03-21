"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал последним полуфиналистом Кубка Англии

"Лестер" обыграл дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Кинг Пауэр", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голами в составе хозяев отметились Келечи Ихеаначо (24-я и 78-я минуты) и Юри Тилеманс (52). У "Манчестер Юнайтед" мяч забил Мэйсон Гринвуд (38).

В последний раз команды встречались в розыгрыше Кубка Англии в сезоне-1996/97 в четвертом раунде. Тогда победу со счетом 2:0 одержал "Лестер". Клуб ни разу не становился обладателем Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" прервал беспроигрышную серию в гостях из 13 матчей во всех турнирах (семь побед, шесть ничьих). В последний раз команда уступила на выезде в матче группового этапа Лиги чемпионов против германского "Лейпцига", который прошел 8 декабря 2020 года (2:3).