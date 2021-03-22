«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги

В очередном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Сегурос» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 6:1.

В составе победителей дубли на свой счет оформили Лионель Месси и Серджино Дест. Также отличились Усман Дембеле и Антуан Гризманн, огорчивший свою бывшую команду на 37-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч забил Андер Барренечеа Мугуруса.