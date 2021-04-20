Глава Суперлиги Перес уверен, что клубы-основатели не исключат из текущей Лиги чемпионов

Клубы - основатели футбольной Суперлиги не будут исключены из текущих розыгрышей Лиги чемпионов и национальных чемпионатов. Об этом заявил президент мадридского "Реала" и глава Суперлиги Флорентино Перес, комментарий которого приводит журналист катарского телеканала beIN Sports Танкреди Палмери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В УЕФА сбиты с толку и путают монополию с собственностью. Уверен, клубы не исключат из нынешней Лиги чемпионов или национальных лиг", - сказал Перес.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира.