Зидан покинет «Реал» в конце сезона

Главный тренер мадридского «Реала», французский специалист Зинедин Зидан намерен покинуть свой пост в конце нынешнего сезона, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Отмечается, что это решение было принято специалистом еще несколько месяцев назад и обосновано усталостью — как в моральном, так и в физическом плане.

Зидан стал главным тренером мадридской команды в 2016 году и проработал на этом посту до лета 2018 года. После чего он покинул команду, однако никакой другой клуб не возглавил. В 2019 французский специалист вернулся на этот пост.

Команда Зинедина Зидана идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 78 баллов.