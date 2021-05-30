"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов

Футболисты "Челси" со счетом 1:0 обыграли "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в португальском городе Порту в присутствии 14 110 зрителей.

Гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.

На 39-й минуте защитник "Челси" Тиаго Силва из-за травмы был заменен на Андреаса Кристенсена. По истечении часа игры также из-за повреждения поле покинул капитан "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне.

На 77-й минуте на поле появился нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который провел последний матч за английский клуб. 32-летний аргентинец покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Он выступал за команду с 2011 года и стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги.

Изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле. Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику путешественников из 16 государств, включая Великобританию, предоставлять ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, данное решение вступило в силу с 15 мая. Однако Турция попала в британский список стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

Лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов стал 20-летний норвежский форвард дортмундской "Боруссии Эрлинг Холанд, забивший десять мячей. В матче за Суперкубок УЕФА "Челси" сыграет с испанским "Вильярреалом", который выиграл Лигу Европы. Встреча пройдет 11 августа в Белфасте.