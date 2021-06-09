Эфиопка Гидей побила мировой рекорд в беге на 10 000 м

Эфиопская спортсменка Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в беге на 10 000 м на турнире в Нидерландах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

23-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 1,3 секунды, превзойдя достижение нидерландки Сифан Хассан, установленное в 5 июня.

"Я рассчитывала поставить мировой рекорд, - сказала Гидей. - Конечно, в следующий раз я буду стараться побить свой рекорд и выбежать из 29 минут".

Гидей 23 года, она является серебряным призером чемпионата мира. Также на счету эфиопской спортсменки пять золотых медалей и одно серебро чемпионатов мира по кроссу.