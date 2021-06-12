Финны обыграли датчан в матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Финляндии со счетом 1:0 обыграла сборную Дании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Встреча прошла в Копенгагене

Гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало. На 74-й минуте датчанин Юссуф Поульсен не реализовал пенальти, его удар парировал вратарь финской сборной Лукаш Градецки.

В концовке первого тайма встречи в Копенгагене полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

Финны набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B.