Футболист "Лиона" Депай близок к переходу в "Барселону"
Нидерландский футболист французского "Лиона" Мемфис Депай близок к переходу в испанскую "Барселону". Об этом сообщил главный тренер каталонского клуба Рональд Куман, комментарий которого приводит нидерландский портал VI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее о возможном переходе Депая в "Барселону" сообщило испанское издание Sport.es. Контракт футболиста с "Лионом" рассчитан до 30 июня 2021 года.
"Это почти так. Он еще не подписан, но почти готов. Я хотел получить его в январе, если это произойдет сейчас, отлично. Мы знаем, что можем делать друг с другом", - сказал Куман.
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