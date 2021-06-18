Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Венесуэлы со счетом 0:0 в матче группы B в Кубке Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник сборной Колумбии Луис Диас.

В первом матче колумбийцы обыграли сборную Эквадора (1:0) и с 4 очками возглавляют таблицу группы В. Сборная Венесуэлы в первой встрече разгромно проиграла бразильцам (0:3), в таблице группы команда поднялась на третье место.