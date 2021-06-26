"Тампа" и "Монреаль" сыграют в финале Кубка Стэнли
"Тампа" дома обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1:0 в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Единственную шайбу забросил Янни Гурд (22-я минута).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не отметился результативными действиями. В 18 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф россиянин набрал 27 очков (5 голов + 22 передачи), он возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона.
Защитник "Тампы" Михаил Сергачев также не сумел отличиться, вратарь команды Андрей Василевский отразил 17 бросков. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов сделал 29 сейвов.
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