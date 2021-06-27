Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Спорт 27 июня 2021 18:47 (UTC+04:00)
Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Штирии в Австрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третьим финишную черту пересек напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин из Haas стал последним из финишировавших, 18-м. Всего на старт вышли болиды 20 пилотов.

Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 156 очков. На втором месте идет семикратный и действующий чемпион Хэмилтон (138), на третьем – мексиканец Серхио Перес из Red Bull (96).

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