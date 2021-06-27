Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"
Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Штирии в Австрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третьим финишную черту пересек напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.
Россиянин Никита Мазепин из Haas стал последним из финишировавших, 18-м. Всего на старт вышли болиды 20 пилотов.
Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 156 очков. На втором месте идет семикратный и действующий чемпион Хэмилтон (138), на третьем – мексиканец Серхио Перес из Red Bull (96).
Лента новостей
Армения может оказаться в еще более худшем положении, так как сегодня ни одна из стран региона не заинтересована в экономическом сотрудничестве с ней – азербайджанский депутат
В Баку состоялась премьера историко-документального фильма "BİZ" о 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)
Одобрено членство таможенной службы Азербайджана в Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Для сведения риска войны до нуля на Южном Кавказе должны быть выдвинуты различные инициативы. Мы готовы к этому
Президент Ильхам Алиев: После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений
Президент Ильхам Алиев: Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь для развития Армении - это неиспользование в целом слов «Нагорный Карабах»
Президент Ильхам Алиев: Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет приумножать свое могущество
Президент Ильхам Алиев: Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте
Президент Ильхам Алиев: Отныне Азербайджан будет жить как страна-победительница, а Армения – как страна, потерпевшая поражение
Президент Ильхам Алиев: Мы настолько осрамили врага, что он сдался, поднял белый флаг и вынужден был подписать акт о капитуляции
Президент Ильхам Алиев: Неоднократно говорил, что крупные государства исполняют выгодные и не исполняют невыгодные для них решения
Президент Ильхам Алиев: Сегодня число стран, желающих наладить более близкие связи с Азербайджаном, неуклонно растет
Президент Ильхам Алиев: Сегодня с чувством гордости могу сказать, что мы отмечаем День Вооруженных сил как победоносная армия, как народ-победитель
Президент Ильхам Алиев: Победа во Второй Карабахской войне продемонстрировала наши возможности всему миру