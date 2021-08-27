Чемпионат "Формулы-1" после месячной паузы возобновляется этапом в Бельгии

Спорт 27 августа 2021 06:45 (UTC+04:00)
Чемпионат "Формулы-1" после месячной паузы возобновляется этапом в Бельгии

Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Бельгии - стартует сегодня. Соревнования возобновились после четырехнедельной паузы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перед уходом на летний перерыв лидерство в чемпионате захватил британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", он опережает нидерландца Макса Ферстаппена на восемь очков. Последние два этапа сложились неудачно для лидера "Ред Булл": в Великобритании его выбил Хэмилтон, а в Венгрии из-за инцидента на первом круге он смог финишировать только девятым. Однако борьба за титул обещает быть интересной до самого конца. Во время перерыва команды наверняка подготовили технические новинки, которые могут оказаться решающими в этом противостоянии.

Первая половина сезона получилась тяжелой для российского пилота "Хааса" Никиты Мазепина. Он лишь на нескольких этапах смотрелся лучше напарника по команде немца Мика Шумахера, и это при том, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера сам небезупречен и часто попадал в аварии, однако случались они в основном в практиках или квалификациях. Тем не менее руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер встал на защиту Мазепина и отметил, что постепенно отношение болельщиков к российскому гонщику меняется в лучшую сторону.

Бельгийская трасса "Спа-Франкоршам" считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата, для многих пилотов она является любимой. Украшением автодрома можно назвать связку поворотов "Красная вода". Трасса достаточно скоростная, на ней практически нет препятствий для обгона соперников. При этом резкий перепад высот, самый длинный круг в чемпионате и непредсказуемые погодные условия делают этап еще более интересным.

Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является Михаэль Шумахер (6). Пять побед на счету бразильца Айртона Сенны. Из действующих пилотов чаще других в Спа выигрывали финн Кими Райкконен и Хэмилтон, которые по четыре раза пересекали финишную черту первыми. Три победы в активе немца Себастьяна Феттеля, по одному разу выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо и монегаск Шарль Леклер.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос
Банк Израиля потребовал от банков и кредитных компаний данные по всем операциям клиентов за последние пять лет
Банк Израиля потребовал от банков и кредитных компаний данные по всем операциям клиентов за последние пять лет
Вакцинация против коронавируса в Израиле: 19% граждан получили третью &quot;бустерную&quot; дозу
Вакцинация против коронавируса в Израиле: 19% граждан получили третью "бустерную" дозу
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Власти Гаити предложили $60 тыс. за сведения об убийцах президента Моиза Другие страны 07:19
Главы МИД России и Италии обсудят в Риме развитие ситуации в Афганистане Европа 07:04
Чемпионат "Формулы-1" после месячной паузы возобновляется этапом в Бельгии Спорт 06:45
АТОР просит отменить квоты на регулярные рейсы и запустить чартеры на курорты Египта Туризм 06:21
Десятки похищенных в Нигерии школьников освобождены Другие страны 06:02
Два человека погибли во время пожара в жилом доме в России Россия 05:37
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан Узбекистан 05:14
В США приспустят флаги в знак скорби о погибших в Кабуле США 05:14
США не изменили планы вывести войска из Афганистана к 31 августа Другие страны 04:49
Итальянские ученые предположили, что рост Микеланджело составлял 1,6 м Культура 04:30
Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 103 Другие страны 03:56
Жоржиньо признан лучшим игроком года по версии УЕФА Спорт 03:28
Республиканцы выступают с призывами к отставке или импичменту Байдена из-за Афганистана США 03:01
В Госдепе сообщили, что десятки американцев не желают покидать Афганистан Другие страны 02:35
Министр внутренних дел Мексики покинула свой пост Другие страны 02:10
Взрывы прекратились, но пожар продолжается в Жамбылской области - минобороны Казахстана Казахстан 01:27
Власти Италии объявили режим ЧС в южных областях из-за лесных пожаров Европа 00:59
Талибы заявили, что новые взрывы в Кабуле произвели ВС США для уничтожения оборудования Другие страны 00:38
B Кабуле прогремел шестой взрыв Другие страны 00:12
Турция увеличила экспорт автомобилей Турция 00:01
США не считают, что теракты в аэропорту Кабула произошли с ведома талибов Другие страны 26 августа 23:50
Оперативный штаб создан на месте происшествия в Жамбылской области Казахстана Казахстан 26 августа 23:34
Министры обороны, по ЧС и комиссия оборонного ведомства прибыли на место взрыва в Жамбылскую область Казахстан 26 августа 23:32
Диверсификация в сфере возобновляемой энергетики является ключевой целью для Грузии - Ener-t Энергетика 26 августа 23:27
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей Россия 26 августа 23:15
Генсек ООН намерен провести 30 августа встречу по Афганистану с послами стран В мире 26 августа 23:13
Главы МИД Ирана и РФ обсудили ситуацию в Афганистане на фоне информации о взрыве в Кабуле Политика 26 августа 23:10
В вузах Турции восстанавливают традиционную форму образования Турция 26 августа 23:03
Из-за происшествия в Жамбылской области Казахстана частично приостановлено ж/д сообщение Казахстан 26 августа 22:29
Число пострадавших от взрыва в Жамбылской области Казахстана превысило 66 человек Казахстан 26 августа 22:27
Норвегия заявила, что больше не сможет эвакуировать людей через аэропорт Кабула Европа 26 августа 22:16
В Казахстане население военного городка эвакуируют из зоны взрывов Казахстан 26 августа 22:13
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Казахстане Казахстан 26 августа 21:53
Комиссия во главе с министром обороны отправилась на место взрыва в воинской части в Казахстане Казахстан 26 августа 21:50
Талибан осудил взрыв у аэропорта Кабула Другие страны 26 августа 21:44
Узбекистан стал лидером по притоку иностранных инвестиций среди стран Центральной Азии Узбекистан 26 августа 21:32
Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательную программу для воспитанников детских домов и пожилых (ФОТО) Политика 26 августа 20:50
Президент Ильхам Алиев: Армения скрывает свои потери, ее потери составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек Политика 26 августа 20:41
Президент Ильхам Алиев: Советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении Политика 26 августа 20:38
Президент Ильхам Алиев:Руководство Армении оскорбило весь мусульманский мир Политика 26 августа 20:34
Президент Ильхам Алиев: Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно Политика 26 августа 20:30
Президент Ильхам Алиев: Мы вовремя освободили наши земли, вовремя остановили войну и одержали историческую Победу Политика 26 августа 20:28
Президент Ильхам Алиев: Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами Политика 26 августа 20:25
Президент Ильхам Алиев: Строятся тысячи домов для людей, потерявших свое имущество в период войны Политика 26 августа 20:23
Президент Ильхам Алиев: Обеспечение семей шехидов, карабахских гази домами было одним из основных направлений нашей политики, так обстоит дело и сегодня Политика 26 августа 20:18
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть более активными в доведении до мировой общественности правды о Второй Карабахской войне Политика 26 августа 20:13
Сакит Мамедов вошел в состав жюри международного конкурса "Природа планеты" Культура 26 августа 20:13
Президент Ильхам Алиев: Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась Политика 26 августа 20:07
Продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Политика 26 августа 20:06
Президент Ильхам Алиев: 7 июля уже останется в истории как прекрасная дата Политика 26 августа 20:03
Президент Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева не позволял реализовать план отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана Политика 26 августа 19:59
Президент Ильхам Алиев: Восстанавливая сегодня освобожденные территории, мы восстанавливаем историческую справедливость Политика 26 августа 19:46
Полад Бюльбюльоглу станет специальным гостем концертной программы в Бишкеке Культура 26 августа 19:43
Президент Ильхам Алиев: После войны весь мир увидел хищное лицо армянского вандализма Политика 26 августа 19:42
Президент Ильхам Алиев: Светлая память наших шехидов священна для каждого из нас Политика 26 августа 19:38
Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 августа 19:21
Грузия планирует инвестировать в развитие сельского хозяйства более $2 млрд Грузия 26 августа 19:11
МИД Армении все еще страдает амнезией – Лейла Абдуллаева Политика 26 августа 19:03
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии реконструированных учебных и образовательных учреждений в Хазарском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 августа 18:43
Азербайджанская кредитная организация разместила на аукционе облигации на 4 млн манатов Финансы 26 августа 18:25
В Баку начался суд над бывшими таможенниками, обвиняемыми во взяточничестве Общество 26 августа 18:19
В одном из районов Баку выявлены случаи незаконного использования воды (ФОТО) Общество 26 августа 18:10
У аэропорта в Кабуле произошел взрыв Другие страны 26 августа 17:59
ОАО «Тамиз Шахар» привлечет лабораторные услуги Тендеры 26 августа 17:57
Резидент Сумгайытского химического промпарка ведет переговоры по экспорту продукции Бизнес 26 августа 17:55
Туркменистан и Пакистан обсудили активизацию сотрудничества в контексте развития ситуации в Афганистане Туркменистан 26 августа 17:53
Литва может стать воротами для перевозки грузов из Туркменистана в Европу - министерство Транспорт 26 августа 17:52
Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения Политика 26 августа 17:49
Uzbekistan Airways открывает два регулярных рейса в казахстанский Актобе Транспорт 26 августа 17:44
Служба ASAN объявила тендер Тендеры 26 августа 17:39
У армян никогда не было традиций государственности – азербайджанский ученый Политика 26 августа 17:38
ИВ Шамахинского района привлечет услуги по капремонту жилищного фонда Тендеры 26 августа 17:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева – выдающийся политик, внесший особый вклад в развитие системы управления и традиций государственности в Азербайджане – Петре Роман Политика 26 августа 17:31
Иран принял несколько пустых самолетов афганской компании Kam Air Экономика 26 августа 17:25
Главы МВД стран ЕС проведут 31 августа встречу по проблемам миграции из Афганистана Европа 26 августа 17:21
В Баку прошла церемония награждения премией Trend of the Year 2021 (ФОТО) Социум 26 августа 17:20
МИД РФ: Вывоз россиян из Афганистана прошел успешно при содействии талибов и США Россия 26 августа 17:14
Как соседи ослепили ковродела, или Расстрелянные мужья азербайджанской актрисы Культура 26 августа 17:09
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 26 августа 17:07
В Азербайджане участие в конкурсе в вузы и колледжи детей шехидов и участников войны будет осуществляться за счет госбюджета Общество 26 августа 17:07
Мехрибан Алиева играет важную роль в сохранении регионального и всемирного наследия - Рашид Алимов Политика 26 августа 17:00
По случаю дня рождения Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в медиа испаноязычных стран опубликованы материалы (ФОТО) Политика 26 августа 16:57
США профинансируют проект по сохранению памятника культуры в Туркменистане Туркменистан 26 августа 16:56
Президент Ильхам Алиев: Раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечиваются самыми современными протезами Политика 26 августа 16:32
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 26 августа Узбекистан 26 августа 16:30
Президент Ильхам Алиев: До сегодняшнего дня проделана огромная работа для семей шехидов, инвалидов войны Политика 26 августа 16:22
В июне-июле Грузию посетили свыше 42 тыс. граждан стран Евросоюза Грузия 26 августа 16:20
Если бы МГ ОБСЕ способствовала выводу армянских оккупантов из Карабаха, то войны можно было избежать - депутат Милли Меджлиса Политика 26 августа 16:15
Более 1,5 миллиона узбеков прошли полный курс вакцинации от COVID-19 Узбекистан 26 августа 16:06
Международный центр мугама поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ВИДЕО) Политика 26 августа 16:05
Испанская компания впервые произвела биотопливо для авиации из промышленных отходов Энергетика 26 августа 16:00
Наша разлука с Шушой закончилась - уроженка города Общество 26 августа 15:50
Мехрибан Алиева - выдающийся модератор гуманитарной дипломатии, ее инициативы сближают Восток и Запад, способствуют диалогу между культурами и народами - Александр Шаровский Политика 26 августа 15:49
Президент Ильхам Алиев: Отныне мы будем гордо жить как страна-победитель, как победоносный народ Политика 26 августа 15:48
Банк Израиля потребовал от банков и кредитных компаний данные по всем операциям клиентов за последние пять лет Израиль 26 августа 15:46
Лавров и гендиректор МАГАТЭ обсудили в Вене ситуацию вокруг иранской ядерной сделки Ядерная программа 26 августа 15:40
Банковские вклады населения Азербайджана выросли за год более чем на 10% Финансы 26 августа 15:37
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 26 августа 15:34
В Азербайджане выявлено еще 3 714 случаев заражения коронавирусом, 2 470 человек вылечились Общество 26 августа 15:30
Самый низкорослый спортсмен в мире сообщил из Токио: Да здравствует Азербайджан! (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 26 августа 15:30
Все новости