Матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу прерван

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен. Встреча началась в 23:00 (GMT+4) в Сан-Паулу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной остановки послужили вышедшие во время матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции. После этого на поле вышли официальные представители обеих команд, а игроки сборной Аргентины впоследствии ушли в подтрибунное помещение. Бразильские футболисты остались на поле.

Ранее Anvisa сообщило о нарушении четырьмя игроками аргентинской команды запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР. Как уточнил портал G1, речь идет об игроках английских клубов "Астон Вилла" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия и "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. Трое из них, кроме Буэндия, вышли на поле в основном составе. Как уточняется, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель, власти требуют отстранить их от спортивного мероприятия и выдворить из страны.

По информации портала Globo esporte, руководители Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) и Бразильской конфедерации футбола (CBF) ходатайствовали о допуске игроков к матчу перед властями крупнейшей латиноамериканской республики. Сразу после матча футболисты отдельно от команды будут доставлены в аэропорт и выдворены из страны, уточняет портал.