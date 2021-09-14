Азербайджанские герои Токио начинают подготовку к Парижу – будут привлечены гази Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана прошла встреча генерального секретаря Кямала Мамедова с главными тренерами летних видов спорта, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА. Было объявлено о начале подготовки к XVII Летним Паралимпийским играм в Париже, которые пройдут в 2024 году.

На открытии Кямал Мамедов от имени руководства и президента НПКА Ильгара Рагимова выразил благодарность за высокие достижения на XVI Летних Паралимпийских играх в Токио.

"В Токио был показан исторический результат – из 19 наград 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. Это рекордный результат в истории паралимпийской команды Азербайджана! 14 золотых медалей в Токио – это больше, чем за шесть предыдущих Паралимпиад вместе взятых. В общекомандном зачете Азербайджан занял 10-е место среди 163 стран, что является большой победой. Причем, парадзюдоисты завоевали первое место", – отметил он.

Паралимпийцы стали настоящими героями в стране. Золото завоевали: парадзюдоисты Гусейн Рагимли, Дурсадаф Керимова, Вугар Ширинли, Ханым Гусейнова, Севда Велиева и Шахана Гаджиева, пловцы Раман Салех и Вели Исрафилов, атлеты Гамид Гейдарли (метание копья), Эльвин Астанов (толкание ядра), Орхан Асланов (прыжки в длину) и Ламия Велиева (забег на 400 м), которая также взяла серебро (забег на 100 м). Бронзовыми призерами стали парадзюдоисты Намиг Абаслы и Ильхам Закиев, пауэрлифтингист Пярвин Мамедов и атлет Сеид Наджафазаде (прыжки в длину).

Более того, наши спортсмены добились ряда рекордных результатов. Хамид Хейдари (F57) установил мировой рекорд в метании копья с результатом 51,42 м. В легкой атлетике Эльвин Астанов (F53 – толкание ядра) побил мировой рекорд с результатом 8,77 метра. Вели Исрафилов (S12 – брасс на дистанции 100 метров) установил паралимпийский рекорд с результатом 1:04.86. Ламия Велиева (Т13) побила паралимпийский рекорд – 55 секунд в беге на 400 метров. Раман Салех завоевал золотые медали в 3 категориях – 100 метров на спине, 100 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем. Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.

"Эти победы еще раз доказывают, что в Азербайджане развиваются паралимпийские виды спорта, что является следствием заботы и внимания государства. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем стараться и дальше радовать нашу страну", – отметил Кямал Мамедов.

Генсек комитета отметил, что, несмотря на успех в определенных видах спорта, необходимо уделить серьёзное внимание пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтингу и таэквондо. В рамках начала подготовки к Играм в Париже было поручено привлекать и воспитывать новых спортсменов, в том числе гази Карабахской войны, усиливать работу в регионах и в течение 10 дней представить план подготовки.

(Автор: Вугар Иманов)