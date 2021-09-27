Представители Федерации фехтования инвалидов-колясочников почтили память шехидов в Загатале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Федерации фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана во главе с первым вице-президентом федерации, тренером международного класса, ветераном первой Карабахской войны Асафом Меликовым почтили память шехидов в Загатале, сообщили Trend Life в пресс-службе федерации. Мероприятие было посвящено Дню памяти.

В ходе мероприятия его участники посетили Аллею шехидов, возложили цветы к могилам героев, отдавших свои жизни во имя освобождения азербайджанских территорий от оккупации и восстановления территориальной целостности страны, почтили их память.

Перед Загатальским олимпийским спортивным комплексом прошла церемония с участием ветеранов Карабахской войны, членов семей шехидов, представителей общественности и молодежи.

Участники мероприятия также посетили Парк победы в Загатале. Здесь с участием ветерана первой Карабахской войны Алиша Гараева были посажены деревья в память о шехидах.

Первый вице-президент Федерации фехтования инвалидов-колясочников Асаф Меликов встретился с ветеранами второй Карабахской войны. На встрече отмечалось, что федерация всегда держит в центре внимания проблемы участников и ветеранов войны, старается помочь им в решении разных вопросов.

Напомним, что на днях Федерация фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана провела торжественное мероприятие, посвященное "Кубку Победы" (Zəfər Kuboku), с участием ветеранов Карабахской войны, представителей государственных структур и спортивных организаций, чемпионов XVII летних Паралимпийских игр в Токио. Проект реализуется при содействии Главного управления молодежи и спорта Баку и Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Соревнования пройдут в ноябре этого года с участием ветеранов войны и приурочены ко Дню Победы – 8 ноября. Главная цель федерации – создать команду фехтовальщиков из участников Карабахской войны для подготовки к участию в летних Паралимпийских играх в Париже, которые намечены на 2024 год.

В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, которые героически сражались во время 44-дневной Отечественной войны и водрузили азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, а также к памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти. Отметим, что соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев второго декабря 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)