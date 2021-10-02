«Барселона» заявила об убытках почти в полмиллиарда евро
Каталонская «Барселона» представила ежегодный финансовый отчет и заявила о рекордных затратах. Об этом сообщается на сайте клуба, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Операционные доходы клуба за финансовый год-2020/2021 составили 631 миллион евро. Расходы по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличились на 19 процентов и составили в общей сложности 1, 136 миллиарда евро - такого в истории клуба еще не было.
Таким образом, убыток составил почти полмиллиарда евро: после уплаты налогов его величина равняется 481 миллиону евро. Кроме того, размер чистого долга сине-гранатовых составляет 680 миллионов евро.
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