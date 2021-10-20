"Ливерпуль" в потрясающем матче одолел в гостях "Атлетико"

Спорт 20 октября 2021 01:13 (UTC+04:00)
"Ливерпуль" в потрясающем матче одолел в гостях "Атлетико"

В Мадриде состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между испанским "Атлетико" и английским "Ливерпулем". Победу со 3:2 одержали гости, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Счет в матче нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.Наби Кейта удвоил преимущество красных. Затем нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сократил отставание своей команды, а чуть позже французский игрок оформил дубль и сравнял счет в матче. Все эти события случились в первом тайме игры.

На 52-й минуте встречи Гризманн был удален с поля за грубых фол против полузащитника "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

На 77-й минуте встречи судья поставил пенальти в ворота "Атлетико", который реализовал Мохамед Салах, установив окончательный счет матча.

В другом матче группы B португальский "Порту" дома обыграл итальянский "Милан" со счетом 1:0. "Ливерпуль" занимает первое место в группе, набрав 9 очков после трех матчей. Вторым идет "Атлетико" (4), третьим - "Порту" (4), замыкает таблицу "Милан" (0). В четвертом туре "Атлетико" и "Ливерпуль" встретятся вновь, игра пройдет в Ливерпуле 3 ноября.

В других матчах игрового дня испанский "Реал" в гостях обыграл донецкий "Шахтер" (5:0), нидерландский "Аякс" дома одержал крупную победу над германской "Боруссией" из Дортмунда (4:0).

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