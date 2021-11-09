Лучших футболистов 2021 года наградят 17 января в Цюрихе

Церемония награждения лучших футболистов 2021 года пройдет в виртуальном режиме 17 января в Доме футбола в Цюрихе, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что виртуальный формат мероприятия выбран из соображений безопасности в период пандемии коронавируса.

Голосование, в котором примут участие капитаны и главные тренеры всех национальных сборных мира, а также болельщики и более 300 представителей СМИ, пройдет с 22 ноября по 10 декабря.