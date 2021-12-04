Россиянин Ян Непомнящий уступил Магнесу Карлсену в шестой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсена в шестой партии матча за мировую шахматную корону в Дубае, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Игравший черными фигурами Непомнящий сдался на 136-м ходу.

В результате норвежец вышел в матче вперед – 3,5:2,5. Предыдущие пять партий завершились вничью.

Между тем, шестая партия стала рекордной по числу ходов в рамках матчей за звание чемпиона мира. Предыдущий рекорд был установлен в 1978 году в матче между Анатолием Карповым и Виктором Корчным (124 хода).

Российский и норвежский шахматисты провели сейчас за доской почти восемь часов. Игра стартовала в 15:30 мск.