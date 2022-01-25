Балотелли впервые с 2018 года вызвали в сборную Италии по футболу

Нападающий турецкого футбольного клуба "Адана Демирспор" Марио Балотелли получил приглашение на январский сбор национальной команды Италии. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На сбор, который пройдет с 26 по 28 января в рамках подготовки к раунду плей-офф квалификации чемпионата мира, вызвано 35 человек.

Для Балотелли это первое приглашение в сборную Италии с сентября 2018 года. Тогда нападающий вышел на поле в матче Лиги наций против команды Польши (1:1). В текущем сезоне 31-летний Балотелли принял участие в 21 игре в различных турнирах, забив пять мячей и отдав девять голевых передач. За сборную Италии он провел 36 матчей, забив 14 голов и отдав пять результативных передач.