Известный боец ММА Тофиг Мусаев стал вице-президентом "Karapapak Fight club & Promotion"

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 3 августа, состоялось очередное собрание "Karapapak Fight club & Promotion", сообщили Trend Life в клубе.

По решению руководства клуба, вице-президентом "Karapapak Fight club & Promotion" назначен чемпион мира, Европы и многократный чемпион Евразии по MMA (смешанные боевые искусства) Тофиг Мусаев.

Отметим, что Тофиг Мусаев родился 15 декабря 1989 года в Баку. Спортсмен, начавший заниматься карате с 12 лет, дебютировал в профессиональных боевых искусствах в 23 года.

Тофиг Мусаев, окончивший Азербайджанскую государственную академию физической культуры и спорта в 2011 году - чемпион мира по кунг-фу и саньда, чемпион мира, Европы и многократный чемпион Евразии по MMA.

В 2019 году Мусаев был включен в список 10 сильнейших спортсменов в смешанных единоборствах среди стран СНГ. Он - победитель Гран-при Rizin-2019.

Несколько дней назад в рамках одного из двух самых известных турниров в мире - "Bellator 283" - Тофиг Мусаев одержал победу над соперником – американским спортсменом Сидни Аутлоу. Бой шел всего 27 секунд и завершился нокаутом в исполнении представителя Азербайджана.

Тофиг Мусаев - участник 44-дневной Отечественной войны. Награжден медалью "Отважный боец".