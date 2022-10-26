"Ювентус" лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов

Итальянский "Ювентус" со счетом 3:4 уступил португальской "Бенфике" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Лиссабоне, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Этот результат лишил "Ювентус" шансов на выход в плей-офф турнира.

Счет на 11-й минуте открыл футболист "Бенфики" Антониу Силва. Через четыре минуты "Ювентус" отыгрался: зафиксирован гол под авторством Мойзе Кина.

На 28-й минуте Жоау Мариу реализовал пенальти, и "Бенфика" вновь повела в счете. На перерыв португальская команда ушла с преимуществом в два мяча, отличился Рафаэль Силва.

На 50-й минуте Рафаэл Силва оформил дубль и довел разницу в счете до крупной. Но "Ювентусу" удалось вернуть интригу в игре: на 77-й минуте гол провел Аркадиуш Милик, на 79-й – Уэстон Маккенни.