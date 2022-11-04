4 турецких клуба пробились в следующий этап еврокубков

Турецкие клубы в последнем туре группового этапа еврокубков порадовали своих болельщиков победами, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В группе В «Фенербахче» на выездном матче Лиги Европы УЕФА одолел «Динамо» из Киева со счетом 2:0. После этой победы стамбульский клуб набрал 14 очков и завершил групповой этап на первом месте. «Канарейки» одержали 4 победы и два раза сыграли вничью, не проиграв ни в одном поединке. «Фенербахче» продолжит борьбу за трофей в 1/16 финала.

В группе Н, в которой вел борьбу «Трабзонспор» состоялись 2 игры. Трабзонский клуб победил дома чемпиона Венгрии «Ференцфарош». Единственный и победный гол был забит на 7-й минуте матча. Турецкий клуб набрал 9 очков, уступив лидерам группы «Ференцфарошу» и «Монако» 1 очко. Заняв третье место в группе, «Трабзонспор» продолжит борьбу за Кубок конференций.

«Истанбул Башакшехир» и «Сивасспор», соревнующиеся в Кубке Конференций, заняли первые места в своих группах и получили право играть на стадии плей-офф.

«Истанбул Башакшехир» победил шотландский «Хартс» со счетом 3:1, набрав 13 очков. А «Сивасспор» в Праге сыграл вничью с местной «Славией», чего было достаточно для лидерства в группе.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы-2022/23 состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 7 ноября.

Через час пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА-2022/23, после которых турецкие клуб узнают своих соперников.