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Швейцария выиграла у Сербии борьбу за путевку в плей-офф (ВИДЕО)

Спорт Материалы 3 декабря 2022 01:13 (UTC +04:00)
Швейцария выиграла у Сербии борьбу за путевку в плей-офф (ВИДЕО)

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Футболисты сборной Швейцарии обыграли команду Сербии в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Игра в Дохе завершилась с результатом 3:2.

Швейцария открыла счет на 20-й минуте - отличился Шердан Шакири. Через 15 минут голы Александра Митровича (26) и Душана Влаховича (35) вывели вперед сборную Сербии. Швейцарец Брил Эмболо снова сделал счет ничейным, забив на 44-й минуте. Победу швейцарцам принес точный удар Ремо Фройлера на 48-й минуте.

Швейцария вышла в 1/8 финала со второго места (6 очков) в группе Н Сербия заняла четвертое место (1).

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