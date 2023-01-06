Месси признан лучшим спортсменом года по версии L'Équipe

Французское издание L'Équipe признало капитана футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим спортсменом 2022 года, передает Trend со ссылкой на Матч.

Ежегодный трофей «Чемпион чемпионов» от издания форвард завоевал по итогам тайного голосования среди журналистов редакции группы L'Équipe. Месси набрал 808 очков. Второе место занял форвард футбольной сборной Франции Килиан Мбаппе (381 очко). Замкнул первую тройку испанский теннисист Рафаэль Надаль (285).

Месси в ушедшем году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.