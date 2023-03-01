«Манчестер Юнайтед» хочет сделать два громких трансфера летом

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к футболисту «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонгу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru», сообщает Diario Sport.

По информации издания, «красные дьяволы» летом хотят совершить два громких трансфера, и одним из вариантов является подписание Френки де Йонга. При этом подчеркивается, что с прошлого лета, когда «МЮ» пробовал приобрести полузащитника, статус игрока в каталонском клубе изменился, и теперь купить его стало еще сложнее.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за «Барселону» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.