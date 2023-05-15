«Эспаньол» выступил с официальным заявлением после атаки фанатов на игроков «Барселоны»

«Эспаньол» на своем официальном сайте выступил с заявлением после инцидента со своими болельщиками после матча чемпионата Испании против «Барселоны», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Эспаньол» сожалеет об отдельных событиях, произошедших в конце матча, сыгранного на нашем стадионе. Нас ранит поражение, но мы никогда не примем насилие, каким бы оно ни было.

«Эспаньол» демонстрирует свое решительное неприятие любого вида насилия в мире футбола и будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для его искоренения, демонстрируя, как всегда, полное сотрудничество с правоохранительными органами в том, что они делают», - сказано в заявлении.

14 мая «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:2 и завоевала титул чемпиона Испании. В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски (дубль), Алекс Бальде и Жюль Кунде. Это позволило подопечным Хави Эрнандеса набрать 85 очков и досрочно выиграть титул.